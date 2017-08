Wolkenkrabber Dubai in lichterlaaie

Update Virtueel losgeld van gijzelsoftware WannaCry komt ineens tot leven

3 augustus De hackers achter het wereldwijde WannaCry-virus hebben vandaag vermoedelijk ineens een teken van leven gegeven. Het losgeld dat zij in Bitcoins wisten te vergaren, lag maanden 'stil' in digitale accounts. Vandaag werd het geld echter ineens virtueel verdeeld over andere accounts. Dat meldt CNN.