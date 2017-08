Zeker 46 doden door aardverschuiving India

Video Speurhonden moeten wachten op Turkse politie in zaak Joey

19:29 De Nederlandse speurhonden van stichting Signi mogen pas in actie komen als de Turkse politie klaar is met hun eigen zoektocht naar de vermiste Joey Hoffmann (21) uit Haaksbergen. Dat heeft het team van Signi zondagmiddag te horen gekregen in Zuid-Turkije.