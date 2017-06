Zeker dertig doden bij torenbrand Londen

Gegevens Fa­cebook-me­de­wer­kers mogelijk in handen terroristen

14:06 Door een softwarefout heeft Facebook per ongeluk mogelijke terroristen de identiteit van medewerkers gegeven die juist die terroristen moesten aanpakken. Een Facebook-medewerker is zelfs op de vlucht geslagen nadat gebleken was dat mogelijke terroristen zijn profiel hadden bekeken, zo meldt The Guardian. Saillant detail: juist deze week kondigde het sociale netwerk nieuwe anti-terreurmaatregelen aan.