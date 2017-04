Zeldzame Kuifje-tekening voor 753.000 euro geveild in Parijs

Kamers vol poep! 15 jaar cel voor jarenlang 'martelen' van peuters

14:50 Een man uit de Amerikaanse stad Manchester, in de staat New Hampshire, is veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het verwaarlozen van zijn jonge kinderen. De politie arresteerde de man vorig jaar nadat zijn zoon (4) en dochter (2) waren aangetroffen in kamers vol menselijke en dierlijke uitwerpselen.