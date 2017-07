Een half jaar zit hij in het Witte Huis, Donald Trump. De vraag is wat de man die het allemaal anders ging doen de wereld heeft gebracht? De Nederlandse oud-ministers van Buitenlandse Zaken Ben Bot en Jaap de Hoop Scheffer zijn er niet van onder de indruk.

De Amerikaanse president zelf zal het ongetwijfeld afdoen als fake news, maar het imago van de Verenigde Staten is er in de eerste zes maanden van zijn ambtstermijn echt niet beter op geworden. Praat off the record met diplomaten van de EU of de NAVO en bijna niemand begrijpt waar Donald Trump mee bezig is. Zelfs Amerikaanse carrièrediplomaten kunnen diens ruzieachtige tweets en tegenstrijdige besluiten nauwelijks nog uitleggen.

Dat Trumps beleid het imago van de Verenigde Staten geen goed doet bleek vorige maand uit een grote peiling in 37 landen. Bijna overal wordt nu beduidend minder gunstig gedacht over het machtigste land in de wereld dan aan het einde van de ambtstermijn van Barack Obama. De 64 procent 'gunstige beoordeling' die Obama's Amerika nog kreeg, kelderde onder zijn opvolger naar 49 procent. Ook de Amerikanen zelf voelen nattigheid. Uit een deze week gepubliceerd onderzoek blijkt dat 48 procent van de ondervraagden denkt dat de leidende rol van Amerika in de wereld is verzwakt onder Trump. 28 procent vindt overigens dat die is versterkt, terwijl de rest het niet weet.

,,Ik ben verbaasd dat die 37-landen-pol nog zo positief uitpakt. Ik had verwacht dat 70 procent zou zeggen dat het niet deugt wat Trump doet en het imago van de VS is geschaad'', reageert Ben Bot (79). De Nederlandse oud-diplomaat en oud-minister van Buitenlandse Zaken twijfelt er niet aan dat de status van de Verenigde Staten heeft geleden onder het eerste halfjaar van president Trump. ,,Wat hij heeft uitgespookt heeft geen positieve indruk achtergelaten. Vanuit de media daarover een constante negatieve berichtgeving. Dat zal mensen beïnvloeden in hun ideeën. Maar daarnaast spreken de feiten voor zich en die zijn negatief.''

Donald Trump heeft op de G20 heeft aandacht voor Juliana Awada, de vrouw van de Argentijnse president Mauricio Macri.

Jaap de Hoop Scheffer (69), eveneens voormalig minister van Buitenlandse Zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO schieten drie woorden te binnen als hij kijkt naar opiniepeilingen over Trump: onvoorspelbaar, onzekerheid en zorg. ,,Onvoorspelbaarheid over wat het Amerikaanse beleid nu is, leidt tot zorg. En die zorg vertaalt zich in twijfel aan het imago van de Verenigde Staten en de Pax Americana ofwel een vreedzame wereld waarin de Verenigde Staten toch de onmisbare natie waren. Want Trump zegt hardop 'wij zijn niet onmisbaar' en hij benadrukt zich te willen toeleggen op 'America First'. Dat zorgt voor onvoorspelbaarheid in de rest van de wereld. De NAVO-bondgenoten voelen dat, maar ook Japan en de Aziatische bondgenoten toen Trump zich opeens terugtrok uit het Pacific Partnership. Onvoorspelbaarheid, onzekerheid en zorg. Dat zijn de kenmerken van de eerste zes maanden.''

Volgens Ben Bot zijn het constante van mening veranderen en het onvoorspelbare van Donald Trump het schadelijkst. ,,De ene keer vindt hij dat de EU verschrikkelijk slecht is en deugt de NAVO niet. Het volgende moment zegt hijzelf dat het toch eigenlijk allemaal wel meevalt. Je weet dus niet waar je met die man aan toe bent'', aldus de oud-minister.

Trump schudt de hand van Poetin op de G20 in Hamburg.

Het hele Ruslandverhaal (werkte Trump nu wel of niet samen met de Russen om rivaal Hillary Clinton van het presidentschap af te houden, red.) heeft Amerika evenmin goed gedaan. Steeds zijn er weer nieuwe onthullingen. Bot: ,,Duidelijk is dat hij, misschien met de beste bedoelingen, probeert met de Russen tot een vergelijk te komen over een aantal dingen. Maar dat doet hij dan op zo’n onhandige manier doet dat dat weer de indruk wekt dat er gemene spelletjes worden gespeeld. Aan de ene kant steunt hij de sancties tegen Rusland, aan de andere kant zie je dat zodra Poetin in de buurt is Trump graag naast hem wil zitten voor een gezellig gesprek. En wat hij dan bespreekt weet niemand, waarbij Trump bij het laatste gesprek dan nog zo dom blijkt volledig te vertrouwen op de tolk van Poetin in plaats van te zeggen: 'ik wil met je praten maar ik wacht even tot ik ook een tolk heb'.''

Oud-diplomaat Bot is zeldzaam hard in zijn oordeel over een zittende Amerikaanse president: ,,Op zijn best is het een wat merkwaardige clown en een wat grove meneer. En op zijn slechtst is het iemand die niet alleen het aanzien van Amerika schaadt maar daardoor ook de betrouwbaarheid en de slagkracht van het Westen ondergraaft. In hoeverre kunnen wij op Trump vertrouwen als de nood aan de man is? Zal hij ons terzijde staan? Die twijfel merk je overal.''

De Hoop Scheffer twijfelt er niet aan dat Trump Europa te hulp zal schieten in het geval van een zwaar oorlogsscenario (lees: Poetin valt aan), ,,maar voor de rest moet je op gebied van defensie, veiligheid en buitenlandse politiek leren zelf je broek op te houden.''

Maar hoe om te gaan met zo’n wispelturige klant als Trump die eerst het klimaatakkoord van Parijs met veel bombarie opzegt maar nu laat weten dat er misschien toch weer wat te regelen valt. Dat dan nadat hij in de watten is gelegd door de Franse president Macron tijdens een bezoek aan Parijs.

Nieuwe vrienden: de Franse president Emmanuel Macron vertelt Donald Trump over de feestelijkheden op 14 juni, de Franse nationale feestdag.

,,Je moet in ieder geval niet met een spandoek op Malieveld gaan staan en 'boe' roepen. Dat helpt niet'', aldus De Hoop Scheffer. ,,De man is democratisch gekozen dus zul je met zijn regering zaken moeten doen. Het is nog steeds het militair machtigste land ter wereld en het is nog steeds onze belangrijkste bondgenoot. Dat blijft het, los van wie er in het Witte Huis zit. Macron geeft het goede voorbeeld. Als het sfeerbevorderend werkt door Trump wat grandeur te geven waar hij gevoelig voor is dan zijn dat goede acties van de Franse president.''

