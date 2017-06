Zieke baby Charlie krijgt laatste kans

Jongens opgepakt na wurgen en in kanaal gooien van 12-jarige

8:44 Het zijn harde beelden van een 12-jarige jongen, die eerst gewurgd wordt tot hij bewusteloos is en daarna in een kanaal wordt geduwd, die momenteel in België en Nederland online de ronde doen. De misdadige pesterij vond vorige week plaats in de Belgische plaats Ranst, nabij Antwerpen. Twee jongeren zijn intussen opgepakt, schrijft Het Nieuwsblad.