Zwaaiende man na 12 uur uit Londens flatgebouw gered

Brandweermannen waren bang dat de man de brand niet overleefde. Slechts twee verdiepingen boven hem, sloegen de vlammen namelijk uit het pand. Een grote zwarte rookwolk maakte de man onzichtbaar.



Uit foto’s die later werden genomen blijkt dat de man door brandweerlieden en ambulancepersoneel in veiligheid is gebracht, zo schrijft de Britse krant The Mirror. De man is rond de 50 jaar oud en van Aziatische afkomst.



Tot nu toe zijn twaalf mensen om het leven gekomen bij de brand. Autoriteiten verwachten dat dit aantal nog oploopt, omdat er nog een flink aantal bewoners vermist wordt.



Volg alle ontwikkelingen over de grote brand in Londen in ons liveblog.