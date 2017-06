Zware bosbrand Portugal eist tientallen levens: noodtoestand uitgeroepen

Dodelijkste in meer dan 50 jaarEen verwoestende bosbrand in de regio Pedrógão Grande in het midden van Portugal heeft zeker 62 mensen het leven gekost. Het vuur brak gistermiddag uit nadat de bliksem in een boom was geslagen. De vlammen sloegen razendsnel om zich heen door de harde wind.

Volgens de autoriteiten zijn er meer dan vijftig gewonden gevallen, onder wie vier brandweermannen en een kind. Die laatste zijn er slecht aan toe.



Veel bewoners konden zich gistermiddag niet meer uit de voeten maken en werden ingesloten door de vuurzee. Dertig mensen zijn levend verbrand of gestikt in hun auto's, ze werden volledig verrast door het vuur. Een aantal dorpen is 'volledig ingesloten' door het vuur.

Noodtoestand

Volledig scherm © EPA Vanmorgen hebben de autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen in het getroffen gebied. Vier legereenheden vertrokken naar Pedrógão Grande. De militairen worden onder meer ingezet voor de identificatie van de slachtoffers. Tientallen bewoners zijn gevlucht, zij worden opgevangen in het plaatsje Avelar.



Bij de bestrijding van de brand zijn 1600 mensen betrokken en bijna 500 voertuigen. Ook vanuit de lucht wordt er geblust. Verder is ook het leger ingezet. De brand is weliswaar nog niet onder controle, maar er is geen gevaar voor uitbreiding naar nieuwe gebieden.

Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers. ,,We hebben goed contact met de Portugese autoriteiten en we zijn aan het uitzoeken of er mogelijk Nederlanders bij betrokken zijn'', aldus een woordvoerster.



Brandweer Nederland reageerde geschokt op het hoge aantal slachtoffers van de brand. ,,Wat een tragedie'', aldus de organisatie op Twitter. Premier Mark Rutte heeft vandaag zijn medeleven betuigd aan de Portugese minister-president Antonio Costa vanwege de bosbranden in Portugal. Ook heeft hij namens Nederland hulp aangeboden aan de Portugezen. ,,De gedachten zijn bij de getroffenen en de moedige diensten die het vuur bestrijden'', aldus Rutte.

Harde wind

De brand woedt op vier plaatsen. De brandweerlieden worden bijgestaan door twee blusvliegtuigen. In de regio Pedrógão Grande is het volgens de krant Público nog steeds heet met 35 graden en de branden laaien voortdurend op door de wind.



De bosbrand in Pedrógão Grande is de dodelijkste in Portugal in meer dan een halve eeuw. In 1966 kwamen bij een zeven dagen woedende brand in de regio Sintra 25 mensen om.

'Burgerbescherming faalde'

Recente fatale bosbranden



- Januari 2017: In Chili vallen tien doden bij een serie van ruim honderd bosbranden. - April 2015: In Siberië verliezen 23 mensen hun leven door bosbranden. - April 2014: In Chili zijn meer dan 15 doden te betreuren door bosbranden. - November 2010: In Israël vallen zeker veertig doden door een bosbrand ten noorden van Haifa. - Augustus 2010: In Rusland vallen bij bosbranden zeker 53 doden. - Februari 2009: Hevige bosbranden eisen in Australië 173 levens.

De immense bosbrand bewijst dat de Burgerbescherming in Portugal niet opgewassen is tegen dergelijke natuurrampen aldus Paulo Fernandes, professor bosbouw op de universiteit van Vila Real tegen Público.



Er zijn limieten aan wat de Burgerbescherming kan doen, maar het is toch niet voor te stellen dat de wegen niet op tijd afgesloten kunnen worden, zegt Fernandes. ,,Bij de Burgerbescherming ontbreekt de technische kennis en kunde over bosbrand. Het is echt te gek voor woorden als ik politici hoor zeggen dat het gedrag van deze vuren onvoorspelbaar is. Dat is echt niet waar."

