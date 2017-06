Berizzo volgt Sampaoli op als trainer van Sevilla

De 47-jarige Berizzo was de afgelopen drie jaar trainer van Celta de Vigo, waarmee hij dit seizoen dertiende werd in de Primera División en de halve finale van de Europa League bereikte. Daarvoor was hij werkzaam bij CD O'Higgins in Chili en Estudiantes in Argentinië. Ook was hij drie jaar assistent-bondscoach van het Chileense elftal.