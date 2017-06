Bondscoach Mexico hoopt op Moreno tegen Rusland

Moreno kwam tegen Nieuw-Zeeland in het veld voor Carlos Salcedo, die uitviel met een schouderblessure en de rest van het toernooi niet meer in actie komt. 'El Tri' heeft na twee speelrondes vier punten, evenveel als Europees kampioen Portugal dat het morgen in Sint-Petersburg opneemt tegen het nog puntloze Nieuw-Zeeland. De Mexicanen kunnen in Kazan een einde maken aan het toernooi voor gastland Rusland (drie punten).

,,We hebben twee lastige wedstrijden achter de rug en zijn vol vertrouwen dat we ons gaan plaatsen voor de halve finales'', zei aanvoerder Andrés Guardado, die net als heel wat andere basiskrachten tegen Nieuw-Zeeland werd gespaard door Osorio. Voor Mexico volstaat een punt tegen Rusland om door te gaan, maar volgens PSV'er Guardado gaat zijn land niet op een gelijkspel spelen. ,,We gaan zonder twijfel voor de winst. Waarschijnlijk is het stadion voor 90 procent gevuld met Russen, maar dat is juist een prachtige kans om te laten zien wat we waard zijn.''