Broos: Afrika moet nog steeds inhaalslag maken

Kameroen ging gisteren in de afsluitende poulewedstrijd tegen Duitsland met 3-1 onderuit. ,,De uitschakeling is geen grote verrassing voor mij. Nadat we in februari de Afrika Cup wonnen, zei ik al dat we een van de beste teams van Afrika zijn. Maar het verschil tussen ons en het moderne voetbal is groot, nog steeds'', vertelde de Belg Broos, die met Kameroen niet best doet in de kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar.



,,Natuurlijk heeft het met kwaliteit te maken, maar nog veel meer met trainingsmethoden en de manier waarop het voetbal wordt benaderd. Er zijn weinig voetbalvelden en de infrastructuur in Kameroen is niet goed.''