Chili en Duitsland na gelijkspel bijna zeker van halve finales

Bosz kan gewoon over Guerreiro beschikken

15:49 Trainer Peter Bosz kan in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewoon beschikken over de Portugees Raphael Guerreiro. De 23-jarige verdediger raakte gisteren geblesseerd in de wedstrijd om de Confederations Cup van Portugal tegen Rusland, maar de enkelblessure die hij had opgelopen, blijkt mee te vallen.