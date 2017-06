De Biasi toch per direct weg bij Albanië

De Biasi, die Albanië vorig jaar verrassend naar het Europees kampioenschap in Frankrijk loodste, las vandaag bij een persconferentie van de Albanese voetbalbond een brief voor.



Daarin meldde de Italiaan emotioneel dat hij 'na lang wikken en wegen' besloot meteen zijn biezen te pakken. ,,Ik wil aan het team denken. Dat moet groeien. De spelers zijn meer gebaat bij een nieuwe coach.''



De Biasi, die vrijdag 61 jaar wordt, was de voorbije zes jaar bondscoach van Albanië. In 2015 kreeg hij zelfs de Albanese nationaliteit.Hij schreef in 2015 geschiedenis door Albanië voor het eerst in zijn geschiedenis naar een groot voetbaltoernooi te leiden. Bij het EK in Frankrijk werd Albanië derde in de groep, mede door een historische zege op Roemenië. Het verloor van Zwitserland en Frankrijk.



Een stunt op weg naar het WK in Rusland zit er vrijwel zeker niet in. Albanië staat zeven punten achter de twee toplanden Spanje en Italië.