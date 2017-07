Duitsland pakt Confederations Cup ten koste van Chili

Lars Stindl maakte na twintig minuten spelen het enige doelpunt. Chili had een groot deel van de wedstrijd de overhand, maar de vele kansen leverden geen doelpunt op.



Duitsland trad op de Confederations Cup niet aan met het sterkste elftal. Veel internationals kregen na een lang seizoen met hun club rust en hoefden zich niet te melden bij het toernooi dat geldt als soort generale repetitie voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Rusland. Ook met de tweede keuze bleek Duitsland uiteindelijk de beste, al ging het vrij moeizaam.



Het was de derde keer dat Duitsland meedeed aan de Confederations Cup. De regerend wereldkampioen was eerder in 1999 en 2005 van de partij. In 2005 eindigden de Duitsers als derde.



Onvriendelijk

Chili begon sterk aan de wedstrijd en zette Duitsland onder druk. Het team van Löw overleefde de beginfase en sloeg even later bij de eerste mogelijkheid zelf wel toe. Marcelo Diaz ging opzichtig in de fout in zijn eigen strafschopgebied en verspeelde de bal aan Timo Werner. De aanvaller behield het overzicht en schoof de bal opzij naar Stindl. De speler van Borussia Mönchengladbach kon de bal in het lege doel schuiven.



Na de pauze drong Chili aan, maar het lukte de ploeg van coach Juan Antonio Pizzi niet te scoren. De wedstrijd werd steeds onvriendelijker. Gonzalo Jara deelde een elleboogstoot uit aan Werner. De scheidsrechter riep de hulp van de videoscheidsrechter in, maar opmerkelijk genoeg kreeg Jara slechts geel en geen rood.



Voor Duitsland was de eindzege in Rusland het tweede voetbalsucces in korte tijd. Het nationale elftal voor spelers tot 21 jaar won vrijdag de Europese titel ten koste van Spanje.