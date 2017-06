Elson Hooi leidt Curaçao naar Caribbean Cup

Heisa om deelname China onder 20 aan Duitse Regionalliga

25 juni Het was eerder deze week op zijn minst opmerkelijk te noemen: het Chinese belofteteam treedt volgend seizoen misschien aan in de Duitse Regionalliga Südwest, het vierde niveau in Duitsland. Alle clubs zouden reeds hun goedkeuring hebben gegeven, maar nu blijkt dat de Chinezen toch niet helemaal met open armen zullen worden ontvangen.