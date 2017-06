FIFA brengt 'gelekte' rapport over corruptie zelf naar buiten

Dit is de club waarmee De Boer wil scoren in Premier League

15:12 ,,Een geweldige club in de grootste competitie ter wereld." Zo omschreef Frank de Boer gisteren tijdens zijn officiële presentatie zijn nieuwe werkgever Crystal Palace. Toch zal de gemiddelde voetbalfan niet meteen de hele selectie kunnen opdreunen van de ploeg die afgelopen seizoen als veertiende eindigde in de Premier League. Wat mogen we verwachten van De Boer in Engeland?