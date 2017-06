Gitzwart jaar voor Paris Saint-Germain

Het sportseizoen 2016-2017 gaat de annalen van PSG in als een gitzwarte bladzijde. De afstraffing in Camp Nou - FC Barcelona poetste begin maart een nederlaag van 4-0 in Parijs weg met een waanzinnige zege van 6-1 - leidde een ineenstorting in van de sportvereniging uit Parijs. Zo kon PSG zijn titel in Ligue 1 niet verdedigen en verloren de voetbalsters van PSG vorige week de Champions League-finale van Olympique Lyon na strafschoppen (7-6). Katarzyna Kiedrzynek, de Poolse doelvrouw van PSG, miste de vijftiende strafschop.



Tot overmaat van ramp gingen vanavond de handballers van PSG, algemeen gezien als dé topclub van Europa, verrassend onderuit in de finale van de Champions League. HC Vardar won in Köln in de laatste seconde met 24-23.