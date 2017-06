Gratis af te halen: Europees topelftal

Mario Balotelli is met zijn 26 jaar de jongste speler in de lijst. Ondanks zijn leeftijd heeft de grillige spits al heel wat wateren doorzwommen. Bij Nice vond hij dit seizoen zijn goede vorm terug. De Italiaan staat in de belangstelling van Dortmund. Een nieuw contract bij Nice behoort ook tot de mogelijkheden, zo liet hij weten via zijn instagram.



Jefferson Farfán (32) is een oude bekende. De Peruaan speelde voor PSV 118 wedstrijden in de eredivise waarin hij 57 keer de netten deed trillen. Farfán kwam dit seizoen niet veel aan spelen toe bij Lokomotiv Moskou.