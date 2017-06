Irak bewijst Van Marwijk goede dienst met gelijkspel tegen Japan

Argentinië klasse te sterk voor Singapore

16:24 De Argentijnse voetbalploeg heeft dinsdag ook de tweede wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Jorge Sampaoli gewonnen. De nummer twee van het laatste WK was in een vriendschappelijk duel veel te sterk voor Singapore: 0-6. Sampaoli had vrijdag zijn debuut op de bank bij de 'Albicelestes' gevierd met een overwinning op aartsrivaal Brazilië in Melbourne (1-0).