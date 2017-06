Jonge 'Mannschaft' verrast Löw met 'geweldige wedstrijd'

,,Voorafgaand aan dit evenement hoopte ik natuurlijk dat we de halve finales of finale zouden halen. Maar je kan nergens op rekenen'', zei Löw na de demonstratie van zijn ploeg in Sotsji. ,,Het was een geweldige wedstrijd. Vanaf de aftrap lieten we meteen zien dat we er waren.''



Het resulteerde in twee doelpunten binnen tien minuten van Leon Goretzka. ,,Hij steekt in grootse vorm'', zei Löw over de middenvelder van Schalke 04. De bondscoach is verrast over het optreden van zijn jonge formatie op de Confederations Cup. ,,Er is relatief snel een team gevormd, dat echt een eenheid vormt.''



De Duitsers kunnen zondag voor het eerst de Confederations Cup winnen. Ze moeten dan in de finale ook afrekenen met Chili.