Jordi Cruijff nieuw trainer Maccabi Tel Aviv

Eerder dit seizoen zat Cruijff al zeven wedstrijden op de bank in de rol van interim-trainer.

Cruijff jr. stond ook in de belangstelling van Barcelona maar besloot toch om in Israël te blijven ,, Ik ben verheugd om hoofdtrainer te zijn van Maccabi '' liet hij weten op de website van de club ,, Na vijf jaren in dienst van de club ben ik me heel bewust van de verwachtingen. Ik ben meer dan ooit vastberaden om aan deze verwachtingen te voldoen.''