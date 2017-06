Juventus en Real Madrid historisch aardig in evenwicht

Ronaldo breekt record na record met zege en twee treffers in finale

3 juni Cristiano Ronaldo's goals in de eindstrijd van de Champions League tegen Juventus waren zijn derde en vierde van de superster in finale van de Europese beker. Daarmee is hij de eerste speler, die dat kunstje flikt. De 1-3 was ook de 600ste goal van Ronaldo in totaal.