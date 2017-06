Kane voelt zich klaar voor leidersrol bij Engeland

,,Ik ben nog jong, maar in de huidige groep zitten veel spelers die jonger zijn dan ik. Ik heb een goede band met hen en natuurlijk ook met mijn teamgenoten van de Spurs in de nationale ploeg. Ook met de oudere internationals heb ik een goede verstandhouding. We werken gezamenlijk bij Engeland aan een sterk en hecht collectief.''

Kane kwam in zeventien interlands vijf keer tot scoren. De topschutter van het afgelopen seizoen in de Premier League wil zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Schotland uitblinken. De thuiswedstrijd eindigde in november in 3-0. ,,We zullen het zwaarder krijgen dan in dat duel'', beaamde Kane.