Lekkere start voor Costa Rica op Gold Cup

Bryan Ruiz, oud-speler van FC Twente en PSV, speelde als aanvoerder de gehele wedstrijd bij Costa Rica. In groep A van het toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, dat wordt gehouden in de Verenigde Staten, werd eerder op de avond de openingswedstrijd tussen Frans-Guyana en Canada een doelpuntenfestijn in het voordeel van de Canadezen: 4-2.



De Gold Cup kent drie groepen van vier landen. De nummers 1 en 2 en de twee beste nummers 3 van de poules plaatsen zich voor de kwartfinales. Het toernooi wordt om de twee jaar gehouden en werd in 2015 gewonnen door Mexico.



Mexico zit in poule C, waarin ook Curaçao is ingedeeld. Het Caribische eiland doet voor het eerst mee met het landentoernooi. De Curaçaose selectie herbergt veel voetballers die actief zijn in Nederland, zoals Eloy Room (Vitesse) en Darryl Lachman (Willem II). Ook voormalig eredivisiespelers Cuco Martina (Southampton) en Leandro Bacuna (Aston Villa) doen namens Curaçao mee aan de Gold Cup.



Zondagnacht (Nederlandse tijd) speelt Curaçao de eerste groepswedstrijd tegen Jamaica. Daarna volgt een treffen met El Salvador, waarna Mexico de derde tegenstander is.