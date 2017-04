Levenslange schorsing voor oud-voorzitter voetbalbond Guatemala

Jimenez, die eerder bij de FIFA deel uitmaakte van een commissie die gaat over fair play en sociale verantwoordelijkheid, maakt deel uit van een groep van tientallen officials die in 2015 in de Verenigde Staten werden aangeklaagd in de grootste corruptiezaak in de historie van de FIFA. Jimenez vroeg en kreeg steekpenningen van sportmarketingbedrijven bij het toekennen van televisie- en sponsorrechten bij de kwalificatie voor het WK van 2018 in Midden-Amerika.