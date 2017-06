Linard nieuwe baas Belgische voetbalbond

Alvaro Arbeloa (34) beëindigt imposante loopbaan

9:49 De 34-jarige Alvaro Arbeloa stopt met voetballen. In de Spaanse krant Marca bevestigt de linksback, die voor Liverpool, Real Madrid en West Ham United uitkwam, vandaag dat hij hoopt in een andere functie terug te keren in Bernabéu.