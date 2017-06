Löw geniet van mijlpalen én invaller Younes

,,Statistieken zijn normaal gesproken niet relevant, maar deze vind ik wel erg mooi. We hebben door de jaren heen vele mooie momenten meegemaakt, maar ook een paar tranen moeten laten'', zei Löw, die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel leidde.

De veredelde B-ploeg van Löw presteert ook op de Confederations Cup goed. Met zeven punten werd Duitsland groepswinnaar. ,,Het was tegen Kameroen alles of niets'', zei Löw. ,,Mijn jonge spelers waren in de eerste helft nerveus. Ze wisten dat één foutje uitschakeling kon betekenen. Na rust hadden we de wedstrijd volledig onder controle. Het is buitengewoon dat deze jonge ploeg de halve finales heeft gehaald.''