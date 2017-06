Marokko mist El Ahmadi en Sofyan Amrabat tegen Kameroen

Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat en Manuel Da Costa verblijven in Agadir en zijn niet meegegaan naar Yaoundé.

Yassin Ayoub van FC Utrecht en Groningen-aanvaller Mimoun Mahi zijn wel inzetbaar in de Afrika Cup-kwalificatiewedstrijd.

Marokko zit in een groep met Kameroen, Malawi en Comoren. Kameroen is als gastland van de Afrika Cup van 2019 al geplaatst. Indien Kameroen groepswinnaar wordt in poule B, dan plaatst de nummer 2 zich ook voor het toernooi.