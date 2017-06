Oud-FC Twente-speler Cheick Tioté (30) overleden

Op het Chinese sociale mediakanaal Weibo schrijft Beijing Enterprises in een verklaring dat Tioté rond 18.00 uur (lokale tijd) in elkaar zakte tijdens de training. ,,Tioté werd direct naar het ziekenhuis gebracht waar hij een uur later is overleden. We zijn hier bij Beijng Enterprises in rouw en onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Tioté."



Verschillende voetballers en oud-clubs hebben op sociale media hun verdriet geuit om het overlijden van Tioté. ,,Wat een vreselijk nieuws. Wij wensen familie en nabestaanden veel sterkte #YNWA", twitterde FC Twente.



Tioté speelde in het seizoen 2007/2008 voor Roda JC. Na twee seizoenen bij FC Twente kwam hij in 2010 bij Newcastle United terecht. Na 138 wedstrijden in Engeland maakte de Ivoriaan in februari de overstap naar Peking.



De 52-voudig international maakte deel uit van de Ivoriaanse ploeg die in 2015 de Afrika Cup won.