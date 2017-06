Sivakov helpt Wit-Rusland aan zege op Bulgarije

Kane vervangt Rooney als aanvoerder van Engeland

21:11 Bij afwezigheid van de gepasseerde Wayne Rooney draagt Harry Kane morgen de aanvoerdersband bij Engeland in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland. Bondscoach Gareth Southgate heeft de spits van Tottenham Hotspur aangewezen als kapitein van de 'Three Lions' voor het duel op Hampden Park in Glasgow.