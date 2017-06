Southampton kiest voor Argentijn Pellegrino als trainer

Puel eindigde met Southampton op de achtste plaats in de Premier League en greep daardoor net naast Europees voetbal. De twee jaar daarvoor had de club zich onder leiding van Ronald Koeman wel verzekerd van een ticket voor de Europa League. Koeman stapte vorig jaar over naar Everton, waarmee hij als zevende eindigde en daardoor opnieuw Europa in gaat.

Pellegrino leidde Alavés afgelopen seizoen naar de negende plaats in La Liga. De Argentijn bereikte met de bescheiden club uit het Baskenland ook de eindstrijd van de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi. Daarin moest Alavés buigen voor FC Barcelona. Een paar dagen na de verloren finale maakte Pellegrino bekend al na een jaar weer te vertrekken. Hij gaat nu aan de slag in de Premier League.

,,We geloven dat Mauricio de juiste man is om met Southampton de volgende stap te zetten'', aldus vicevoorzitter Les Reed. ,,We hadden een flinke lijst met kandidaten en hebben heel wat gesprekken gevoerd. Mauricio maakte daarin grote indruk op ons. Hij was al snel onze nummer één. Hoewel hij ook andere opties had, zijn we blij dat hij voor ons heeft gekozen.''