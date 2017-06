Toivonen zet groep A op zijn kop met late goal tegen Fransen

Zweden heeft in eigen huis met 2-1 Frankrijk verslagen in de race om WK-kwalificatie in groep A. Dat is slecht nieuws voor Oranje want zowel Zweden als Frankrijk staat nu op dertien punten. Met de overwinning op Luxemburg staat Nederland derde in de poule met tien punten.