Trainers worden bij Dortmund gekozen op de inhoud

Dat Borussia Dortmund bij de in Duitsland relatief onbekende Peter Bosz terecht gekomen is, is in de eerste plaats een groot compliment voor het vakmanschap van de 53-jarige Apeldoorner.

Door Wietse Dijkstra

Bij de grootmacht uit het Ruhrgebied laten ze zich bij de invulling van de belangrijkste functie niet leiden door opportunisme. Trainers worden er gekozen op hun inhoud.

Jürgen Klopp verliet het Signal Iduna Park twee jaar geleden als een rockster, maar was in 2007 toen Dortmund hem Mainz haalde, best een gewaagde keuze. Hetzelfde gold voor zijn opvolger Thomas Tuchel, die eigenlijk ook alleen maar in Mainz had laten zien waartoe hij als nieuwlichter in staat was.

Beide trainers bleken een schot in de roos. Ja, ook de vorige week ontslagen Tuchel. Over diens niet geringe kwaliteiten als trainer zul je in Dortmund niemand horen klagen. Maar anders dan de razendpopulaire Klopp lag de eigengereide Tuchel niet goed bij de clubleiding en botste hij uiteindelijk ook bepalende spelers. Plaatsing voor de Champions League en het winnen van de DFB Pokal konden hem daardoor niet meer redden.

Bij de zoektocht naar een opvolger werd vooral gekeken naar de werkwijze en de voetbalfilosofie die moest aansluiten bij de visie van de club. Niet voor niets dacht Borussia in eerste instantie aan de vrij kleurloze vakman Lucien Favre. Toen die niet haalbaar bleek, werd snel geschakeld naar de man die in Duitsland naam had gemaakt in de beide Europa Leaugeduels die Ajax speelde tegen Dortmunds rivaal Schalke 04. Met agressief aanvalsspel gaf Bosz daarin zijn visitekaartje af.

Bosz komt terecht bij een absolute topclub, die met een gemiddelde van meer dan 80.0000 toeschouwers per wedstrijd zijn gelijke in Europa niet kent. De BVB (Ballspielverein Borussia) is na Bayern München de kapitaalkrachtigste club van het land en heeft de meest stabiele leiding van de Bundesliga.

Directeur Hans Joachim ‘Aki’ Watzke is als sinds 2005 de grote baas. Technisch directeur Michael Zorc, ex-speler, is al sinds 1978 bij de club actief. Met hen zal de nieuwe trainer, die zal worden betrokken bij de strategie voor de toekomst, een drie-eenheid moeten vormen.