TransferTalk: Messi verlengt contract, Diego Costa weg bij Chelsea

Conte heeft Costa niet meer nodig bij Chelsea

,,Conte heeft mij een bericht gestuurd en daarin aangegeven dat ik niet voorkom in de plannen die hij met Chelsea heeft. Mijn relatie met hem was dit seizoen niet goed. Het is jammer, maar het is niet anders'', aldus Costa, die met twintig doelpunten in 35 competitiewedstrijden een belangrijk aandeel had in de landstitel van Chelsea.