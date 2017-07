TT: Aissati op proef bij ADO, Castro naar AA Gent

Aissati op proef bij ADO Den Haag

Aissati komt uit de jeugdopleiding van PSV. De geboren Utrechter brak in 2005 door in de hoofdmacht, met onder meer sterke optredens in de Champions League tegen AC Milan. Aissati werd met PSV twee keer landskampioen en speelde tussendoor op huurbasis voor FC Twente. De creatieve middenvelder stapte in 2008 over naar Ajax, maar in Amsterdam kwam Aissati weinig aan bod. Hij had in zijn laatste jaar wel een aandeel in de titel.