TT: Aubameyang akkoord met PSG, Real kan bod van 180 miljoen verwachten voor Ronaldo

Het voetbalseizoen 2016/2017 nadert zijn einde en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren .

Real Madrid kan megabod verwachten voor Ronaldo

Meerdere clubs gaan deze zomer een poging wagen om Cristiano Ronaldo los te weken bij Real Madrid. De winnaar van de Champions League kan aanbiedingen verwachten uit Frankrijk, Engeland en China voor bedragen die kunnen oplopen tot 180 miljoen euro, meldt de Portugese sportkrant A Bola.

De krant noemt Paris Saint-Germain en AS Monaco als clubs die kapitaalkrachtig genoeg zijn om een megabod te kunnen doen op de Portugese sterspeler. In Engeland droomt Manchester United ervan om Ronaldo terug te halen naar Old Trafford, nu de poging om Antoine Griezmann lost te weken bij Atlético Madrid mislukt lijkt. Voor de clubs in China is geld sowieso geen probleem.

De kans dat Ronaldo ook echt ingaat op de interesse lijkt overigens klein. De 32-jarige aanvaller verlengde vorig seizoen zijn contract tot medio 2021 en zegt zijn carrière in Madrid te willen afsluiten.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo viert het openingsdoelpunt in de Champions League-finale tegen Juventus. © AFP

Wenger overtuigd van aanbijven Özil en Sanchez

Arsène Wenger weet zeker dat hij ook volgend seizoen kan beschikken over zijn sterspelers Mesut Özil en Alexis Sanchez. ,,Deze zomer blijven ze bij de club, hopelijk kunnen we zelfs hun contracten openbreken", zegt de Franse manager die vorige week zelf zijn verbintenis bij 'The Gunners' met twee jaar verlengde.

,,Alex en Mesut houden van de club en van onze manier van voetballen", zegt Wenger over de Chileense aanvaller en de Duitse middenvelder. ,,Bovendien willen we het team niet verzwakken, maar juist versterken. We focussen ons nu op het bijeenhouden van de ploeg."

Arsenal heeft een teleurstellend seizoen achter de rug. De ploeg won weliswaar de FA Cup, maar wist zich niet te plaatsen voor de Champions League.

Bournemouth serieuze optie voor Terry

John Terry is volgend seizoen mogelijk toch nog te bewonderen in de Premier League. De 36-jarige verdediger, die vorige maand met de landstitel afscheid nam van Chelsea, is volgens The Sun in gesprek met Bournemouth.

Terry zou al om de tafel hebben gezeten met Eddie Howe, de trainer die Bournemouth afgelopen seizoen naar een verrassende negende plaats in de Premier League loodste. Terry is transfervrij en kan bij 'The Cherries' per week een salaris van 115 duizend euro ontvangen.

Bij Bournemouth moet Terry met zijn schat aan ervaring de defensie gaan leiden. De club krijgt mogelijk nog wel concurrentie van West Bromwich Albion, dat ook hengelt naar de diensten van de clubicoon van Chelsea.

Volledig scherm John Terry in duel met Wes Brown tijdens een Testimonial voor Michael Carrick. © REUTERS

Aubameyang kan 14 miljoen per jaar verdienen bij PSG

De overstap van Pierre- Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund naar Paris Saint-Germain lijkt een kwestie van tijd. De Gabonese spits heeft met de Franse topclub een akkoord bereikt over een vierjarig contract, meldt Bild. De topscorer van de Bundesliga kan veertien miljoen euro per jaar gaan verdienen.

PSG moet er nog wel uit zien te komen met Dortmund. De nieuwe club van trainer Peter Bosz zou een transfersom van ongeveer zeventig miljoen euro willen ontvangen. Aubameyang werd afgelopen seizoen topscorer van de Bundesliga met 31 goals.

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang viert een van zijn vele goals voor Borussia Dortmund. © AFP

Belg Januzaj mag vertrekken bij Manchester United

Adnan Januzaj lijkt zijn langste tijd gehad te hebben bij Manchester United. De 22-jarige vleugelspeler ligt nog een jaar onder contract, maar toch hoopt de Engelse topclub zo'n 10 miljoen euro voor hem te ontvangen, meldt ESPN. Olympique Marseille en Olympique Lyon zouden interesse hebben.

Januzaj werd in 2013 met hoge verwachtingen naar Old Trafford gehaald, maar kon deze nooit echt inlossen. Ook tijdens de periodes dat hij op huurbasis voor Borussia Dortmund en Sunderland speelde, maakte de zesvoudig Belgisch international geen onuitwisbare indruk.

Volledig scherm Adnan Januzaj zit zich te verbijten op de bank bij Sunderland. © REUTERS

Giroud uit ongenoegen over Arsenal

Olivier Giroud wil komend seizoen bij Arsenal meer aan voetballen toekomen. De Franse aanvaller, die in januari zijn contract verlengde, uitte vandaag in The Times zijn ongenoegen over afgelopen seizoen.

,,Ik zal met de trainer gaan praten'' aldus Giroud, die in de competitie in elf wedstrijden een basisplaats had. ,,Ik heb hier nog een contract voor drie jaar. Mijn toekomst ligt in principe bij Arsenal. Maar nog zo'n jaar zie ik niet zitten."

Volledig scherm Giroud viert het winnen van de FA Cup met Arsenal. © Getty Images

Defoe blij met terugkeer naar Bournemouth

Spits Jermain Defoe van het gedegradeerde Sunderland heeft woensdag lovende woorden gesproken over Bournemouth, de club uit de Premier League die hem wil aantrekken.

De 34-jarige aanvaller onderging dinsdag een medische keuring en de verwachting is dat hij weldra gepresenteerd zal worden bij de nummer negen van afgelopen seizoen. Defoe maakte 15 doelpunten in 37 duels in de Premier League en wil graag op het hoogste niveau blijven spelen.

,,Er wordt geschreven over Bournemouth. Het is een club die dicht bij mijn hart ligt'', aldus de international, die zich voorbereidt op het kwalificatieduel van Engeland tegen Schotland van komende zaterdag. ,,Nu wil ik me concentreren op Engeland. Daarna zal iedereen het weten." Defoe kwam in het seizoen 2000/2001 al op huurbasis voor Bournemouth uit.

Volledig scherm Defoe tijdens de training van de Engelse nationale ploeg. © REUTERS

FC Utrecht praat over contract met Ould-Chikh

Volledig scherm Bilal Ould-Chikh. © pro shots FC Utrecht is in gesprek met Bilal Ould-Chikh over een contract. De 19-jarige aanvaller trainde de afgelopen maanden mee bij de Domstedelingen nadat hij zijn contract bij Benfica liet ontbinden. Eerst bij de beloften, later bij de hoofdmacht. Beide partijen bekijken of ze elkaar kunnen vinden in een verdere samenwerking. Chris David (Go Ahead Eagles) ondergaat vandaag of morgen een medische keuring bij de Utrechters. Lees HIER meer.

Kalezic vindt nieuwe club in Nieuw-Zeeland

Volledig scherm Darije Kalezic. © Pim Waslander Darije Kalezic heeft alweer een nieuwe club gevonden. De oud-trainer van onder meer De Graafschap en Roda JC gaat aan de slag bij Wellington Phoenix. De club meldt dat woensdagochtend op de website. Kalezic werkte voor het laatste in Saoedi-Arabië. Daar werd hij vorig jaar ontslagen als coach van Al-Taawon.

Teun Jacobs: Geen contact met NEC