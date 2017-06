TT: 'Bosz akkoord met Dortmund, Van Gaal wil terug naar Engeland'

Zidane beslist over James

Het is nog niet duidelijk of James Rodriguez bij Champions League-winnaar Real Madrid blijft. De aanvallende middenvelder komt weinig aan spelen toe en wil graag weg uit Madrid. Real-president Florentino Perez: ,,Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren met James'', zegt Perez tegen Spaanse media. ,,We hebben een zeer sterke selectie en James is ontzettend goed. Maar daar hebben we er meer van. De regels zijn dat er dan altijd iemand teleurgesteld moet worden.'' Rodriguez kwam in 2014 over van AS Monaco, maar heeft bij Real zijn dure prijskaartje (80 miljoen euro) nooit waar kunnen maken. ,,Ik zou graag iedereen binnenboord houden. Ik ga met trainer Zinedine Zidane overleggen. Hij beslist wie vertrekt en wie blijft", aldus Perez. Het contract van de Colombiaan loopt in 2020 af.