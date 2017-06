TT: Donnarumma blijft bij Milan, Zlatan op weg naar LA Galaxy?

Milan-directeur: Donnarumma blijft

AC-Milan directeur Marco Fassone heeft in een interview op Milan TV (het officiële televisiekanaal van de club) gezegd dat Gianluigi Donnarumma ook volgend jaar onder de lat zal staan in San Siro.

Gaat Zlatan naar LA Galaxy?

Marca meldde eerder al dat Zlatan Ibrahimovic zijn ja-woord heeft gegeven aan LA Galaxy. Een opmerkelijke post van zijn kledingmerk A-Z lijkt de volgende club van Zlatan Ibrahimovic nu toch echt te verklappen. "De reis gaat verder", valt er te lezen onder een foto waarop 'Welcome to Los Angeles' staat. Schittert de Zweed komend seizoen in de MLS?

Anderlecht haalt Matz Sels

De uitleenbeurt van doelman Matz Sels (25) naar Anderlecht is rond. De Brusselaars handelden vandaag de laatste details met het Newcastle af, nadat de speler zelf eerder medische testen aflegde. Coach René Weiler betwistte gisteren dat Sels op zijn voorspraak naar Anderlecht komt - het is nochtans wel degelijk het geval. "Niet ik, maar de club neemt dat soort beslissingen", klonk het. "Het zou wel goed zijn, mocht er een keeper bijkomen, want Boeckx revalideert nog, Roef vertrekt mogelijk op uitleenbasis en Rubén is al weg. Sels is een interessante kandidaat." Als de deal rondkomt, traint de doelman maandag voor het eerst mee.

Sels speelde in België eerder al voor AA Gent en Lierse. Bij Newcastle kwam Sels dit seizoen weinig aan spelen toe.