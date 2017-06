TT: Droomtransfer voor Mulder, Dolberg flirt met AS Roma

AS Roma lijkt interesse te hebben in Kasper Dolberg. De 19-jarige aanvaller van Ajax kan volgend zijn zaakwaarnemer moeilijk 'nee' zeggen tegen de Romeinen.



,,AS Roma zou prachtig zijn. De Serie A is een geweldige competitie met veel weerstand. Hij zou zeker geïnteresseerd zijn in een transfer. Maar er ligt op dit moment geen concrete aanbieding op tafel”, vertelt Jens Steffensen, de zaakwaarnemer van Dolberg, in gesprek met Romanews Web Radio. ,,Hij zou nog een seizoen bij Ajax kunnen blijven, maar het hangt af van de aanbiedingen. Hij zou het moeilijk vinden om ‘nee’ te zeggen tegen een grote club als Roma.”



In Amsterdam heeft de Deense spits nog een contract tot medio 2021. Eerder waren Borussia Dortmund, Manchester United en Everton in de markt voor Dolberg. In zijn eerste seizoen in de Eredivisie was hij goed voor 16 doelpunten in de competitie en ook nog eens 6 in de Europa League.