TT: Kansen City op Sanchez nemen toe, Ajax haalt jonge keeper

PSV-doelman Hidde Jurjus (23) staat de komende dagen voor een belangrijke keuze. De keeper wordt dit seizoen nog geen eerste sluitpost in Eindhoven en kan dus verhuurd worden. Meerdere clubs hebben interesse getoond en momenteel is Roda JC naarstig op zoek naar een doelman. Ook Excelsior heeft een keeper nodig en al eerder kwam via VI naar buiten dat de Rotterdammers Jurjus op het lijstje hebben staan.



Jurjus kreeg enkele weken geleden al te horen dat hij in principe nog steeds in beeld is om over één of twee seizoenen eerste goalie in Eindhoven te worden. Hij heeft nog een contract tot 2021 bij PSV. Momenteel beraadt hij zich op een definitieve keuze voor dit seizoen. PSV heeft in het recente verleden een goede ervaring opgedaan met het uitlenen van een goalie. Jeroen Zoet groeide in twee jaar bij RKC toe naar de rol van eerste man in Eindhoven.



Bij PSV staat naast Zoet ook de ervaren Remko Pasveer nog onder contract. Daarnaast heeft de club met Luuk Koopmans al een capabele derde man in huis. De Ossenaar heeft vorig seizoen na een lange blessureperiode overtuigd en staat er in Eindhoven ook goed op. Bij Jong PSV is bovendien nog Yanick van Osch actief, die onlangs zijn debuut maakte bij Jong Oranje.



PSV zal overigens alleen toestemming voor verhuur van Jurjus geven als er een goed plan voor de goalie ligt. Met name de stem van keeperstrainer Ruud Hesp weegt daarin zwaar.