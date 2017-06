TT: Messi verlengt, City betaalt grof geld voor doelman Ederson

Het voetbalseizoen 2016/2017 nadert zijn einde en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren .

Manchester City trekt doelman Ederson aan voor 40 miljoen euro

Het is pas begin juni, maar Manchester City heeft al flink met geld gestrooid. Na de Portugese middenvelder Bernardo Silva (50 miljoen) van AS Monaco werd vandaag de Braziliaanse doelman Ederson voor 40 miljoen overgenomen van Benfica. De 23-jarige keeper werd de afgelopen twee seizoenen kampioen van de Portugese competitie met Benfica. ,,Ik vind alles aan Manchester City mooi, Ze hebben geweldige fans en spelen prachtig voetbal," zegt Ederson op de clubsite van Manchester City. ,,We zijn erg blij dat we Ederson hebben kunnen vastleggen. Hij is een van de meest talentvolle keepers in Europa en is een goede aanvulling voor onze selectie voor de komende seizoenen," zegt Txiki Begiristain, technisch directeur van Manchester City.

Volledig scherm Ederson als doelman van Benfica. © EPA

Mattheij verlengt bij Excelsior

Volledig scherm Bertrand Traore en Jurgen Mattheij. © ANP Jurgen Mattheij blijft bij Excelsior voetballen. De 24-jarige centrale verdediger verlengde vandaag zijn contract met twee jaar, meldt de eredivisieclub.



,,Ik heb met een aantal buitenlandse clubs gesproken en de verleiding was groot, maar ik vind mezelf nu nog niet klaar voor die stap. Misschien dat dit over één of twee jaar wel zo is. Ook vanuit Nederland was er interesse en daarbij vroeg ik me af: is dit het waard om Excelsior te verlaten? Het antwoord daarop was uiteindelijk nee'', aldus Mattheij, die al zes seizoenen voor Excelsior speelt.



Excelsior eindigde afgelopen seizoen onder leiding van trainer Mitchell van der Gaag als twaalfde in de eredivisie.

Batshuayi wil met oog op WK meer speeltijd

Met het oog op het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar in Rusland is speeltijd komend seizoen belangrijker dan ooit voor de meeste internationals. Zo ook voor Michy Batshuayi, die maandag nog scoorde voor het Belgische elftal in een oefenwedstrijd tegen Tsjechië.

De 23-jarige aanvaller maakte vorig jaar de overstap van Olympique Marseille naar Chelsea, maar kwam in de Engelse competitie niet verder dan één basisplaats en negentien invalbeurten. ,,Iedereen weet dat ik meer moet spelen, en meer doelpunten moet maken. Er komt een WK aan, daar wil ik klaar voor zijn.''

Batshuayi maakte een kleine maand terug in de uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion het winnende doelpunt dat Chelsea de titel opleverde. ,,Dat gaf mij een 'boost'. Het was een van de belangrijkste doelpunten.'' Diego Costa staat voor een vertrek bij Chelsea, maar de club zou Romelu Lukaku van Everton willen overnemen om de spitspositie op Stamford Bridge volgend seizoen te gaan bekleden.

Volledig scherm Michy Batshuayi. © REUTERS

Berizzo nieuwe trainer van Sevilla

De Argentijn Eduardo 'Toto' Berizzo is de nieuwe trainer van Sevilla. Hij volgt daarmee landgenoot Jorge Sampaoli op, die de club verliet om bondscoach van Argentinië te worden.

Conte heeft Costa niet meer nodig bij Chelsea

Diego Costa komt komend seizoen niet voor in de plannen van trainer Antonio Conte van Chelsea. De 28-jarige Spaanse aanvaller heeft dat te horen gekregen van zijn coach, zei hij woensdag na de interland van Spanje tegen Colombia (2-2).

,,Conte heeft mij een bericht gestuurd en daarin aangegeven dat ik niet voorkom in de plannen die hij met Chelsea heeft. Mijn relatie met hem was dit seizoen niet goed. Het is jammer, maar het is niet anders'', aldus Costa, die met twintig doelpunten in 35 competitiewedstrijden een belangrijk aandeel had in de landstitel van Chelsea.

Costa wil terugkeren naar Atlético Madrid, de club waar hij van 2010 tot 2014 voetbalde. De spits zal echter moeten wachten tot het transferverbod van Atlético voorbij is. Dat verbod loopt tot eind januari. ,,Dat zal lastig worden," liet hij daar gisterenavond over los.

Volledig scherm Diego Costa wordt omhelsd door Antonio Conte. © AFP

Messi verlengt contract bij FC Barcelona

Lionel Messi staat op het punt om zijn contract bij FC Barcelona te verlengen tot medio 2021, met de optie voor nog een jaar. De 29-jarige Argentijnse aanvaller zou volgens Spaanse media bijna akkoord zijn met zijn club.

Advocaten zijn het contract nu aan het uitwerken. De verwachting is dat FC Barcelona aan het eind van de week naar buiten komt met nieuws over de contractverlenging van Messi. In de verbintenis van Messi komt naar verluidt een gelimiteerde transfersom van 400 miljoen euro te staan. De afkoopsom bedraagt momenteel nog 250 miljoen.

De contractverlenging zal pas per 1 juli officieel ingaan, zodat de deal dan kan worden opgenomen in het nieuwe financiële boekjaar. Messi speelde tot op heden 585 officiële wedstrijden voor FC Barcelona, waarin hij 510 keer scoorde.