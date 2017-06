TT: PSV lonkt naar Colombiaanse back, Kalezic vindt club in Nieuw-Zeeland

FC Utrecht praat over contract met Ould-Chikh

FC Utrecht is in gesprek met Bilal Ould-Chikh over een contract. De 19-jarige aanvaller trainde de afgelopen maanden mee bij de Domstedelingen nadat hij zijn contract bij Benfica liet ontbinden. Eerst bij de beloften, later bij de hoofdmacht. Beide partijen bekijken of ze elkaar kunnen vinden in een verdere samenwerking. Lees HIER meer.

Teun Jacobs: Geen contact met NEC

Zijn naam valt veelvuldig in de geruchten over de nieuwe technisch directeur van NEC. Maar Teun Jacobs stelt duidelijk: ,,Op dit moment is er geen contact met NEC.'' Jacobs heeft een langdurig verleden bij de Nijmeegse club. Hij was vijf jaar jeugdtrainer en vijf jaar hoofd opleidingen bij NEC, voordat hij in 2013 de overstap maakte naar de KNVB. Bij de voetbalbond in Zeist is hij coördinator technische zaken. ,,Een heel mooie job’’, aldus Jacobs, die in Zeist een contract voor onbepaalde tijd heeft. ,,Bij NEC kennen ze mijn verleden. Maar op dit moment is er geen contact met NEC.''

NEC is op zoek naar een technisch directeur, aangezien technisch manager Edwin de Kruijff na dit seizoen vertrekt bij de Goffertclub. Na de aftocht van onder anderen algemeen directeur Bart van Ingen en voorzitter Ton van Gaalen liet de clubleiding weten dat NEC terugkeert naar de clubstructuur met een tweekoppige directie. Naast een technisch directeur is de club ook op zoek naar een nieuwe algemeen directeur.