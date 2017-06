TT: Sneijder als ruilobject in transfer-Tete, Willems naar Galatasaray

Het voetbalseizoen 2016/2017 is afgelopen en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren.

Baroš sluit af bij jeugdliefde

Milan Baroš sluit zijn voetballoopbaan af bij Banik Ostrava, de club waar de inmiddels 35-jarige Tsjechische aanvaller zijn loopbaan begon. ''Dit is de laatste keer dat ik verkas. Bij Ostrava sluit ik mijn loopbaan af'', aldus Baros.

Volledig scherm Milan Baros in het shirt van Tsjechië. © ANP Baros komt over van Slovan Liberec. Eerder voetbalde hij bij Liverpool en Galatasaray. De spits was tot 2012 international. Op het EK van 2004 werd hij topscorer met vijf doelpunten. Tsjechië verloor toen in de halve finale van de latere toernooiwinnaar Griekenland.

Lazio breidt Nederlandse enclave uit

Volledig scherm BOURNEMOUTH, ENGLAND - DECEMBER 18: Jordy Clasie of Southampton during the Premier League match between AFC. Bournemouth and Southampton at Vitality Stadium on December 18, 2016 in Bournemouth, England. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images) © Getty Images Na Stefan de Vrij en Wesley Hoedt wil Lazio een derde Nederlander toevoegen aan de selectie. Op het middenveld is een positie vrij en daar is Jordy Clasie voor in beeld. Eerder wilde Lazio Marten de Roon contracteren, maar Middlesbrough werkte niet mee aan de overgang. Dat meldt Il Messaggero. Volgens de Italiaanse krant gaat het om een huurovereenkomst met optie tot koop.

Willems zoekt heil in Turkije

Volledig scherm © pro shots De kans lijkt groot dat Wesley Sneijder en Nigel de Jong nog een Nederlandse teamgenoot krijgen. Jetro Willems tekent volgens het Turkse Kral Spor binnenkort bij Galatasaray. Dat de 23-jarige Willems vertrekt bij PSV, is geen verrassing. Marcel Brands gaf kort geleden aan dat het vertrek aanstaande is. Galatasaray moet naar verluid acht miljoen euro betalen aan PSV.

Sneijder als ruilobject 'Gala' in transfer-Tete

In de jacht op Kenny Tete heeft Galatasaray Wesley Sneijder 'ingezet' als ruilmiddel. Om de transfer mogelijk te maken zou Ajax volgens de Turkse krant Habertürk ook nog eens 4,5 miljoen moeten betalen voor de Oranje-international. Sneijder heeft tenslotte nog een contract voor één seizoen in Istanboel. De kans dat het tot een transfer komt, is overigens nihil.

Milan-directeur: Donnarumma blijft

AC-Milan directeur Marco Fassone heeft in een interview op Milan TV (het officiële televisiekanaal van de club) gezegd dat Gianluigi Donnarumma ook volgend jaar onder de lat zal staan in San Siro.

Vorig week geraakte bekend dat de 18-jarige keeper zijn contract niet wilde verlengen. Ondertussen werd hij al gelinkt aan Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain en Real Madrid.

"Donnarumma blijft zonder twijfel hier,'' verzekert Fassone. ,,Volgend jaar is hij einde contract en dan kan hij beslissen wat hij doet.''

Gaat Zlatan naar LA Galaxy?

Marca meldde eerder al dat Zlatan Ibrahimovic zijn ja-woord heeft gegeven aan LA Galaxy. Een opmerkelijke post van zijn kledingmerk A-Z lijkt de volgende club van Zlatan Ibrahimovic nu toch echt te verklappen. "De reis gaat verder", valt er te lezen onder een foto waarop 'Welcome to Los Angeles' staat. Schittert de Zweed komend seizoen in de MLS?

Anderlecht haalt Matz Sels

De uitleenbeurt van doelman Matz Sels (25) naar Anderlecht is rond. De Brusselaars handelden vandaag de laatste details met het Newcastle af, nadat de speler zelf eerder medische testen aflegde. Coach René Weiler betwistte gisteren dat Sels op zijn voorspraak naar Anderlecht komt - het is nochtans wel degelijk het geval. "Niet ik, maar de club neemt dat soort beslissingen", klonk het. "Het zou wel goed zijn, mocht er een keeper bijkomen, want Boeckx revalideert nog, Roef vertrekt mogelijk op uitleenbasis en Rubén is al weg. Sels is een interessante kandidaat." Als de deal rondkomt, traint de doelman maandag voor het eerst mee.

Sels speelde in België eerder al voor AA Gent en Lierse. Bij Newcastle kwam Sels dit seizoen weinig aan spelen toe.

Volledig scherm Matz Sels © Photo News

Overgang van Mandanda zit vast: Palace wil 8 miljoen

Volledig scherm Steve Mandanda. © epa De terugkeer van Steve Mandanda naar Marseille leek zo goed als zeker, maar nu gooit zijn huidige club Crystal Palace roet in het eten. L'Équipe weet dat Palace maar liefst acht miljoen euro voor de Franse doelman wil vangen. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Mandanda geraakte begin december geblesseerd en verloor daarna zijn plaats onder de lat aan Wayne Hennessey. Bovendien betaalde Palace slechts een vierde van het gevraagde transferbedrag. L'OM zou bereid zijn om anderhalf miljoen op tafel te leggen.

Schick verhuist van Sampdoria naar Juventus

Patrik Schick speelt vanaf komend voetbalseizoen voor Juventus. De Italiaanse kampioen had eerder met Sampdoria al een akkoord bereikt over de overgang van de Tsjechisch jeugdinternational, die donderdag de medische keuring bij Juventus met succes doorstond.

Volledig scherm Patrik Schick © Getty Images De 21-jarige Schick kwam afgelopen seizoen in de Serie A tot elf doelpunten voor Sampdoria. Schick is afkomstig uit de jeugdopleiding van Sparta Praag. In 2014 debuteerde de aanvaller in het eerste elftal van die club.

