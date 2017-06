TT: Ten Cate heeft geen interesse in Ajax, Barcelona en Eriksen gelinkt

United en Chelsea krijgen concurrentie uit Duitsland

Eriksen in verband gebracht met Barcelona

,,Ik heb nog steeds een contract bij Tottenham Hotspur." Zo beantwoordt de Deen Christian Eriksen een vraag van het Deense Ekstra Bladet over een mogelijke toekomst bij FC Barcelona. De 25-jarig international trok afgelopend seizoen de aandacht van de grote clubs door zijn 15 assists. Of Barcelona zich al heeft gemeld in Londen is niet bekend. Wel geeft Eriksen toe dat hij geen nee zegt tegen een Catalaans aanbod.

Szczesny wil bij Roma blijven

Als het aan doelman Wojciech Szczesny ligt, blijft hij nog minimaal een jaar bij AS Roma. Bij de Italiaanse club van middenvelder Kevin Strootman heeft de Poolse keeper nu twee succesvolle seizoenen op huurbasis achter de rug. ,,Hij heeft me verteld dat hij graag doorgaat bij ons'', liet voorzitter James Palotta van de nummer twee van de Serie A weten. Szczesny is nog eigendom van Arsenal. Het is nog onduidelijk wat de plannen van de Engelse club zijn met de 27-jarige doelverdediger. Juventus zou hem naar verluidt graag willen overnemen als plaatsvanger van routinier Gianluigi Buffon (39).

Drukke zomer voor Chelsea

Bosz wilde niet naar Leverkusen

Peter Bosz gaat naar Borussia Dortmund , maar het niet de enige Bundesliga-club die achter hem aanzat. Volgens Bild heeft Bayer Leverkusen eerder geïnformeerd bij de trainer. Bosz verkocht de nummer 12 van afgelopen seizoen in de Bundesliga echter 'nee'. Leverkusen is na het ontslag van Roger Schmidt in maart op zoek naar een trainer. De club gaat niet verder met interim-trainer Tayfun Korkut.

Ajax hoeft Ten Cate niet te bellen

Nu het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund rond is, hoeft Ajax niet aan te kloppen bij Henk ten Cate. De werkloze oefenmeester laat tegenover de NOS weten geen interesse te hebben in een terugkeer naar de club waar hij in 2006 en 2007 de leiding had. ,,Niemand kan mij nog bellen", was Ten Cate duidelijk. Hij was eind april dicht bij het bondscoachschap van Oranje, maar de KNVB koos toch voor Dick Advocaat. In het trainen van clubs heeft Ten Cate geen trek meer. ,,Nee, absoluut niet."