TT: Van Rhijn en Denswil verlaten Brugge, PSV weet nog van niets over Guardado

Voor komende winter is Los Angeles FC in de race om Andrés Guardado van PSV te kopen, zo werd gisteren bekend. Dit is een nieuwe Major Leauge Soccer-club (de competitie in de VS, red.), die een aantal sterren uit Europese competities wil aantrekken.



Guardado kan in Amerika een veelvoud verdienen van de bijna 1,4 miljoen euro die hij in Eindhoven opstrijkt. Media in de Verenigde Staten en Mexico maken al melding van een akkoord, maar dat is volgens PSV veel te vroeg. ,,Wij hebben niets vernomen van Los Angeles", verklaart technisch manager Marcel Brands van PSV desgevraagd. ,,Wel horen we uit het circuit de geluiden. De zaakwaarnemer van Andrés hebben we voor het laatst in april in Eindhoven gesproken, dus ook van hem heb ik niets gehoord over een akkoord", aldus Brands.



Eerder was ook al Atlanta United FC geïnteresseerd in een overname van Guardado.