UEFA overweegt salarisplafond voor clubs

,,De rijkste clubs worden alleen maar rijker'', zei Ceferin in een interview in het weekblad Mladina, dat in Ljubljana wordt uitgegeven. ,,Daardoor wordt het gat met de andere clubs ook alleen maar groter. We zullen voor de toekomst de mogelijkheid serieus moeten overwegen om de budgetten van de clubs voor de spelerssalarissen te gaan limiteren.''

De invoering van een salarisplafond zou volgens Ceferin een historische verandering teweeg brengen. ,,Daarmee kunnen we voorkomen dat clubs veel te veel spelers op hun loonlijst zetten. Spelers die ze niet nodig hebben en die uiteindelijk nergens meer voetballen. Met een begrenzing van de budgetten voor de spelerssalarissen moeten de clubs rationeler met hun financiële middelen omgaan. Voordat het zo ver is, wacht ons echter nog een zware strijd, denk ik."

Kritiek op videoref

Ceferin liet tevens weten dat de UEFA vooralsnog niet van plan is om de videoscheidsrechter (VAR) in wedstrijden te gaan gebruiken. Het nieuwe arbitragesysteem in het voetbal wordt deze maand bij het toernooi om de Confederations Cup in Rusland uitgebreid getest, als voorproefje van het WK voetbal een jaar later eveneens in Rusland.