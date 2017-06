Van Marwijk: Minuut stilte was slecht gecommuniceerd

Van Marwijk: ,,De minuut stilte was zeer slecht gecommuniceerd. Een dag voor de wedstrijd was er een uitgebreide briefing over het draaiboek van de wedstrijddag en is er met geen woord gerept over een minuut stilte. Vlak voor de wedstrijd is er pas iets over gezegd en was het ook onduidelijk bij de Saoedi's waar de minuut stilte precies voor was."



Volgens de coach uit Meerssen is een minuut stilte ‘in de cultuur van de Saoedi’s ongebruikelijk’. ,,Natuurlijk hebben ze respect voor slachtoffers maar dat wordt getoond door bidden, liefdadigheid en andere manieren dan een minuut stilte."