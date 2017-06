Videoscheidsrechter bewijst zijn nut, maar het is nog even wennen

Geen sanctie voor Ronaldo na missen verplichte persconferentie

10:21 Als 'man of the match' van de wedstrijd op de Confederations Cup tegen Mexico had de Portugese aanvoerder Cristiano Ronaldo zich eigenlijk op de persconferentie moeten melden. De superster van Real Madrid had echter geen zin in moeilijke vragen over zijn toekomst en liet zich daarom niet zien in de perszaal van het stadion in Kazan.