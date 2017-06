Welke clubs degraderen en promoveren in Europa?

• Newcastle United keert na één seizoen terug in de Premier League. Rafa Benitez, die net als veel dragende spelers de Magpies na degradatie trouw bleef, slaagde er onder grote druk in de roemruchte club terug te brengen in de Premier League. Omdat koploper Brighton in de slotfase van het seizoen een lading punten morste, kroonde Newcastle zich op de laatste speeldag zelfs tot kampioen. Vurnon Anita is basisspeler onder Benitez. Siem de Jong en Tim Krul staan ook bij Newcastle onder contract, maar werden dit seizoen verhuurd.



• Brighton & Hove Albion komt volgend seizoen voor het eerst in 34 jaar weer uit op het hoogste niveau. The Seagulls stonden het hele seizoen bovenaan in het Championship, maar zagen Newcastle in het zicht van de haven passeren. Architect van het succes van Brighton is Tony Bloom (39), die miljarden verdiende aan de pokertafel. Hij werd in 2009 eigenaar van de club en stak sindsdien honderden miljoenen euro's in spelers en een nieuw stadion. Elvis Manu, vorig jaar verhuurd aan Go Ahead Eagles, staat nog onder contract bij Brighton maar mag uitzien naar een andere club.



• Nog groter dan de stunt van Brighton is het sprookje van Huddersfield Town. Toen manager David Wagner in november 2015 begon aan zijn klus stond Huddersfield 21ste in het Championship. Anderhalf jaar later loodste hij de club naar de Premier League door in de play-offs het Reading van Jaap Stam te verslaan. Wagner wordt ook wel de mini-Klopp genoemd omdat hij tussen 2011 en 2015 als trainer van Borussia Dortmund II nauw samenwerkte met de huidig trainer van Liverpool. Huddersfield keert na 48 jaar terug op het hoogste niveau.