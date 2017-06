Wereldkampioen Duitsland ontvangt Mexico

Claudio Bravo stopt alle penalty's: Chili naar finale

28 juni Chili heeft tijdens het debuut in de Confederations Cup meteen de finale bereikt van het mondiale toernooi. De ploeg van bondscoach Juan Antonio Pizzi versloeg woensdagavond Portugal in Kazan via strafschoppen: 3-0. In de reguliere speeltijd en in de verlenging werd niet gescoord (0-0).